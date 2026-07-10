Агросектор забезпечує понад половину українського експорту: що купує світ

Аграрний сектор зміцнив свої позиції як головний рушій української зовнішньої торгівлі, продемонструвавши рекордний показник. Наразі на частку АПК припадає 56% від загального обсягу експорту країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Порівняно з 2021 роком частка аграрної продукції в загальних поставках за кордон зросла з 46,2% до 56,6%.

Драйверами цього зростання стали товари харчової та переробної промисловості. Зокрема, експорт українського м’яса птиці збільшився на 52%, а поставки печива та інших кондитерських виробів зросли на 46%.

Ще вищу динаміку продемонстрував сегмент шоколаду, експорт якого підскочив одразу на 80%. Справжнім рекордом відзначився ринок цукру — обсяги його продажу за кордон зросли більш ніж у 15 разів.

За словами Соболева, наявні успішні практики будуть масштабуватися на решту галузей промисловості.

"Для цього ми вже використовуємо інструменти політики Зроблено в Україні та розширили SME Resilience Alliance до SME & Export Alliance, щоб консолідувати підтримку держави, міжнародних партнерів та бізнесу для реалізації Експортної стратегії" - наголосив він ід час 2-го Міжнародного торговельного форуму, презентуючи Експортну стратегію до 2030 року.

Нагадаємо, у березні 2026 року Україна збільшила експорт агропродукції на 10,8%. Загалом за місяць було відвантажено 5,5 млн тонн товарів, причому зростання було зафіксовано в усіх основних категоріях сільськогосподарської продукції.