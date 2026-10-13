BGV Development та SAGA Development розпочали продажі в OZON House на Печерську

BGV Development спільно із SAGA Development оголосили про старт продажів квартир у новому житловому проєкті бізнес-класу OZON House у Києві. Комплекс зведуть на Звіринці, у тихій частині Печерська із зеленими схилами. Це вже другий спільний проєкт девелоперів після BOSTON Creative House.

OZON House стане багатофункціональним житловим кварталом із чотирьох будинків, що об’єднають 12 секцій і вісім будівель із каскадною поверховістю, майже 10 000 м² приватних терас і 20 спільних. У комплексі заплановані вертикальний сад і центральний променад, фітнес і SPA, падел-корти та сквош, коворкінг, кафе і ресторани, школа та садок, дитячий каскадний комплекс із гірками, а також 10 000 м² комерції і сервісів.

Об’єкт передбачає 1240 квартир і апартаментів, безпечний підземний паркінг на 900 машиномісць.

Особливістю проєкту стане архітектура, інтегрована у природний рельєф ландшафту. Архітектори студії BURØ використали особливості території для створення каскадної забудови, багаторівневих просторів і системи терас. Окрім приватних, передбачено 20 спільних терас для мешканців.

Окрему увагу приділено інженерній безпеці території – проєкт передбачає комплекс протизсувних і дренажних заходів. Перші роботи з інженерного захисту схилу виконували ще у 2008–2009 роках – нинішній проєкт продовжує та завершує цей комплекс робіт. За даними девелоперів, він включає посилення схилу, водовідведення і дренаж, анкерні системи та укріплення ґрунтів.

"Партнерство із SAGA Development уже довело свою ефективність конкретним результатом – попри виклики воєнного часу, ми успішно завершили та ввели в експлуатацію першу чергу BOSTON Creative House. Цей проєкт продемонстрував, наскільки вдалим може бути поєднання компетенцій двох девелоперів: архітектурного бачення, досвіду реалізації складних проєктів, інвестиційних можливостей та системного управління. Тому ми впевнено розпочинаємо OZON House. Для нас принципово важливо не просто анонсувати амбітні проєкти, а доводити їх до завершення, виконуючи зобов’язання перед інвесторами", – Максим Коваленко, CEO BGV Development.

Важливою складовою проєкту стане сусідство з Національним ботанічним садом. BGV Development та SAGA Development планують розвивати довгострокове партнерство з установою, зокрема підтримувати відновлення оранжерей, інфраструктурні та освітні ініціативи.

Концепція OZON House отримала назву "365 хороших днів на рік". Її ідея – створити житлове середовище, у якому якість життя визначається не лише характеристиками квартири, а й кількістю комфортних сценаріїв, які комплекс може запропонувати мешканцю незалежно від сезону чи погоди.

План будівництва Ozon House План будівництва Ozon House План будівництва Ozon House План будівництва Ozon House План будівництва Ozon House План будівництва Ozon House План будівництва Ozon House

Про девелоперів

BGV Development – девелоперська компанія, що входить до інвестиційної групи Геннадія Буткевича BGV Group Management та реалізує житлові, комерційні й інфраструктурні проєкти.

SAGA Development – український девелопер житлової та комерційної нерухомості, відомий реалізацією людиноцентричних міських проєктів.

Детальніша інформація – на сайті проєкту Ozon House, а також на сайтах BGV Development та SAGA Development.