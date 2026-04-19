Україна почала масштабну сертифікацію державних будівель

Державні установи України отримали 455 енергетичних сертифікатів у межах програми Держенергоефективності та АТ "Фонд декарбонізації України". Документи охопили лікарні, школи, дитсадки, університети, пожежні частини та інші об’єкти соціальної інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Урядового порталу.

Йдеться про державну програму, яка фінансується з Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації. Сертифікація дозволяє оцінити реальне енергоспоживання будівель, визначити клас енергоефективності та сформувати перелік заходів для скорочення витрат енергії.

За словами голови Держенергоефективності Ганни Замазєєвої, сертифікати отримали об’єкти у різних містах, зокрема дитячі садочки в Києві, Кропивницькому, Вінниці, Тернополі, Івано-Франківську та Чернівцях. Вона наголосила, що саме такі установи є пріоритетними для енергомодернізації, оскільки щодня забезпечують базові потреби громадян.

Енергетичний сертифікат також є обов’язковою умовою для участі в державних програмах підтримки — зокрема для отримання пільгових кредитів, грантів та компенсацій на модернізацію будівель.

За даними відомства, вже зібрано близько 3000 заявок на подальшу сертифікацію об’єктів по всій країні. Паралельно реалізується програма встановлення сонячних електростанцій із системами накопичення енергії на критично важливих об’єктах, таких як лікарні та рятувальні підрозділи.

Програма енергосертифікації є частиною імплементації європейських директив у сфері енергоефективності та елементом Національного плану з енергетики і клімату до 2030 року.

Масова сертифікація державних будівель створює базу для енергомодернізації та залучення інвестицій. Це дозволяє перейти від оцінки стану інфраструктури до практичного скорочення енергоспоживання та витрат бюджету.

Нагадаємо, у квітні уряд ухвалив постанову про збільшення капіталу державного "Фонду енергоефективності" на 629,7 млн грн. Загальний ресурс Фонду тепер складає понад 3,6 млрд грн. Ці фінанси призначені для підтримки ОСББ та житлово-будівельних кооперативів.