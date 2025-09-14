ЕС рассматривает новый механизм для направления замороженных российских активов

Европейская комиссия разработала новую схему, позволяющую направлять миллиарды евро замороженных российских активов в поддержку Украины без прямой конфискации. Вместо этого Киев получит финансирование в виде репарационных кредитов, обеспеченных долговыми расписками ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Rolitico .

По словам чиновников, идея была представлена замминистрам финансов стран ЕС во время встречи в Брюсселе. Она вызвала интерес, но окончательные решения еще не приняты.

Суть предложения состоит в использовании депозитов, формируемых с процентов на замороженные российские активы в Европейском центральном банке. Эти средства предлагается обменивать на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном, которые будут финансировать кредиты для Украины.

"Украина вернет ссуду только после того, как Россия оплатит репарации. Эти деньги помогут Украине уже сегодня", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, презентуя идею в Европарламенте.

В настоящее время в ЕС заморожено около 200 млрд евро российских активов, большинство из которых хранится в базирующейся в Брюсселе клиринговой компании Euroclear.

До сих пор проценты от этих средств использовались для погашения кредита G7 на сумму 45 млрд евро, однако теперь ЕС ищет новые способы их использования, учитывая дефицит украинского бюджета в 2025 году, который составит около 8 млрд евро.

Бельгийские власти и Euroclear ранее предупреждали, что непосредственное использование самих активов может повлечь за собой юридические риски. Именно поэтому предложение Еврокомиссии считается "юридически креативной" попыткой обеспечить Украине дополнительное финансирование избегая риска международных судебных исков.

Напомним, недавно Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере €1 млрд в рамках программы ERA Loans, предоставленной за счет доходов от замороженных активов Центрального банка РФ.