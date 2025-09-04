Великобритания выделяет $1,3 млрд от замороженных российских активов на оружие для Украины

Великобритания профинансировала военную помощь для Украины на сумму более миллиарда фунтов (свыше 1,3 миллиарда долларов) денежными средствами от замороженных российских активов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Отмечается, что вооружение для Украины Великобритания оплатила накануне визита министра обороны Джона Гили в Киев 3 сентября.

Да, Украина получит сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, сотни ракет ПВО и запасные части. За эти деньги также удалось заключить новые контракты на обслуживание и ремонт оборудования и транспортных средств.

В правительстве Великобритании сообщили, что за последние 50 дней Украине поставили:

4,7 миллиона патронов для стрелкового оружия;

60 тысяч артиллерийских снарядов, ракет и реактивных боеприпасов;

более 2500 дронов;

более 200 систем радиоэлектронной борьбы;

100 единиц легкого оружия;

30 транспортных средств;

дополнительное оборудование для борьбы с дронами и ПВО.

Кроме того, в этом году на военную поддержку Украины из бюджета британское правительство выделило 4,5 миллиарда фунтов.

Также Великобритания предоставила Украине ссуду на 2,26 миллиарда фунтов, которая будет погашаться средствами от замороженных российских активов.

В июне Великобритания выделила новый пакет военной помощи Украине, профинансированный денежными средствами, полученными в виде процентов от замороженных российских активов. Это стало первым случаем, когда Лондон напрямую направил связанные с Россией финансы на закупку вооружения для Вооруженных сил Украины.

Также Украина и Великобритания будут совместно производить дроны.