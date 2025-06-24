Британия будет финансировать закупку украинских дронов — Умеров

Украина и Великобритания приступают к новой инициативе по совместному производству дронов. Об этом договорились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, в рамках этой новой инициативы, в течение первых трех лет мегапроекта, Великобритания будет финансировать закупку различных украинских дронов, которые будут производиться на британской территории.

Благодаря этому британские оборонные компании смогут быстро проектировать и производить современные беспилотники в больших масштабах.

Пока идет война, вся продукция будет направляться для нужд Сил обороны, отметил Рустем Умеров.

"Это будет способствовать масштабированию передовых технологий, увеличению производства беспилотников и интеграции наших оборонных промышленностей. Благодарен британскому правительству, моему коллеге министру обороны Великобритании и народу за системную поддержку на десятилетие вперед", – заявил Умеров.

Напомним, Украина получит почти 1,7 миллиарда фунтов стерлингов (более 2,1 млрд долларов США) от Великобритании на закупку новейшего вооружения. За эти средства планируется закупить зенитно-ракетные комплексы Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet, что позволит повысить эффективность защиты воздушного пространства и обороноспособность страны в целом.