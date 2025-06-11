Британия предоставит Украине более $2 млрд на закупку вооружения

Украина получит почти 1,7 миллиарда фунтов стерлингов (более 2,1 млрд долларов США) от Великобритании на закупку новейшего вооружения.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

100 тысяч дронов и новые ракеты

Украина планирует использовать почти 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, предоставленных Великобританией, для укрепления собственной противовоздушной обороны. За эти средства планируется закупить зенитно-ракетные комплексы Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet, что позволит повысить эффективность защиты воздушного пространства и обороноспособность страны в целом.

Кроме того, в этом месяце Великобритания объявила о дополнительной военной помощи — 350 миллионов фунтов стерлингов будут направлены на поставку беспилотников. Украина получит около 100 тысяч дронов уже к концу этого года.

Украинская сторона выражает благодарность британским партнерам за последовательную и мощную поддержку, способствующую укреплению безопасности и приближению к справедливому миру.

Напомним, Израиль фактически оказал военную помощь Украине, передав ранее находившиеся на вооружении израильской армии системы ПВО Patriot.