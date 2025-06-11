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Британия предоставит Украине более $2 млрд на закупку вооружения
Украина получит почти 1,7 миллиарда фунтов стерлингов (более 2,1 млрд долларов США) от Великобритании на закупку новейшего вооружения.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
100 тысяч дронов и новые ракеты
Украина планирует использовать почти 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, предоставленных Великобританией, для укрепления собственной противовоздушной обороны. За эти средства планируется закупить зенитно-ракетные комплексы Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet, что позволит повысить эффективность защиты воздушного пространства и обороноспособность страны в целом.
Кроме того, в этом месяце Великобритания объявила о дополнительной военной помощи — 350 миллионов фунтов стерлингов будут направлены на поставку беспилотников. Украина получит около 100 тысяч дронов уже к концу этого года.
Украинская сторона выражает благодарность британским партнерам за последовательную и мощную поддержку, способствующую укреплению безопасности и приближению к справедливому миру.
Напомним, Израиль фактически оказал военную помощь Украине, передав ранее находившиеся на вооружении израильской армии системы ПВО Patriot.