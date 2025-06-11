Британія надасть Україні понад $2 млрд на закупівлю озброєння

Україна отримає майже 1,7 мільярда фунтів стерлінгів (понад 2,1 млрд доларів США) від Великої Британії на закупівлю новітнього озброєння.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

100 тисяч дронів і нові ракети

Україна планує використати майже 1,7 мільярда фунтів стерлінгів, наданих Великою Британією, для зміцнення власної протиповітряної оборони. За ці кошти планується закупити зенітно-ракетні комплекси Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet, що дозволить підвищити ефективність захисту повітряного простору та обороноздатність країни загалом.

Крім того, цього місяця Велика Британія оголосила про додаткову військову допомогу — 350 мільйонів фунтів стерлінгів буде спрямовано на постачання безпілотників. Україна отримає близько 100 тисяч дронів уже до кінця поточного року.

Українська сторона висловлює вдячність британським партнерам за послідовну та потужну підтримку, яка сприяє зміцненню безпеки й наближенню до справедливого миру.

Нагадаємо, Ізраїль фактично надав військову допомогу Україні, передавши системи ППО Patriot, що раніше перебували на озброєнні ізраїльської армії.