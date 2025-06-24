Британія фінансуватиме закупівлю українських дронів - Умєров

Україна та Велика Британія розпочинають нову ініціативу зі спільного виробництва дронів. Про це домовилися президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, в рамках цієї нової ініціативи, протягом перших трьох років мегапроєкту, Велика Британія фінансуватиме закупівлю різноманітних українських дронів, які вироблятимуться на британській території.

Завдяки цьому британські оборонні компанії зможуть швидко проєктувати й виробляти найсучасніші безпілотники у великих масштабах.

Поки триває війна, вся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони, зазначив Рустем Умєров. Водночас після її закінчення Велика Британія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники.

"Це сприятиме масштабуванню передових технологій, збільшенню виробництва безпілотників та інтеграції наших оборонних промисловостей. Вдячний британському уряду, моєму колезі міністру оборони Великої Британії та народу за системну підтримку на десятиріччя вперед", – заявив Умєров.

Нагадаємо, Україна отримає майже 1,7 мільярда фунтів стерлінгів (понад 2,1 млрд доларів США) від Великої Британії на закупівлю новітнього озброєння. За ці кошти планується закупити зенітно-ракетні комплекси Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet, що дозволить підвищити ефективність захисту повітряного простору та обороноздатність країни загалом.