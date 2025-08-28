Венгрия подала иск против ЕС из-за решения использовать замороженные активы России на помощь Украине

Правительство Венгрии обжаловало в Суде Евросоюза решение об использовании замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило венгерское издание Portfolio.

Венгрия подала в суд в ЕС

Иск против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира был подан в июле. Суд принял его к рассмотрению 25 августа.

Будапешт пытается оспорить решение Совета ЕС, принятое в мае 2024 года. Это решение заложило основу использования замороженных активов РФ в помощь Украине.

В частности, власти ЕС тогда решили передавать почти все поступления от налогообложения доходов от российских активов в Европейский фонд мира, из которого членам ЕС компенсируют расходы по военной помощи Киеву.

Власти Венгрии утверждают, что это решение было принято без учета мнения Будапешта, нарушив процедуры согласования.

По мнению венгерской стороны, это подорвало принцип равенства государств-членов ЕС и противоречит самому принципу демократического функционирования Евросоюза.

Напомним, Европейский Союз официально согласовал выделение почти 1,9 млрд евро на военную помощь Украине. Средства будут направлены из доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.

Конфискация замороженных активов РФ

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, 260 до 350 млрд евро.

Украина сообщила западным партнерам, что предоставление ей только процентов по замороженным российским активам будет недостаточным для покрытия ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить сами активы в полном объеме.

13 июня на полях саммита G7 лидеры стран "Большой семерки" достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины путем использования замороженных российских активов в рамках новой инициативы – экстраординарного ускорения доходов (ERA).

Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

Соединенные Штаты Америки выделят Украине $20 млрд в пределах кредита G7. $10 млрд дает Япония, Канада и Великобритания выделяют по $3 млрд. Макрофинансовая помощь от ЕС будет составлять до 35 млрд евро.