Угорщина подала позов проти ЄС через рішення використати заморожені активи Росії на допомогу Україні

Уряд Угорщини оскаржив у Суді Євросоюзу рішення щодо використання заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомило угорське видання Portfolio.

Угорщина подала до суду на ЄС

Позов проти Ради Євросоюзу та Європейського фонду миру було подано у липні. Суд ухвалив його до розгляду 25 серпня.

Будапешт намагається оскаржити рішення Ради ЄС, ухвалене у травні 2024 року. Це рішення заклало основу використання заморожених активів РФ на допомогу Україні.

Зокрема, влада ЄС тоді вирішила передавати майже всі надходження від оподаткування доходів від російських активів до Європейського фонду миру, з якого членам ЄС компенсують витрати на військову допомогу Києву.

Влада Угорщини стверджує, що це рішення ухвалили без урахування думки Будапешта, порушивши процедури узгодження.

На думку угорської сторони, це підірвало принцип рівності держав-членів ЄС і суперечить самому принципу демократичного функціонування Євросоюзу.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно погодив виділення майже 1,9 млрд євро на військову допомогу Україні. Кошти спрямують з прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.

Конфіскація заморожених активів РФ

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Україна повідомила західним партнерам, що надання їй лише відсотків з заморожених російських активів буде недостатнім для покриття збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати самі активи в повному обсязі.

13 червня на полях саміту G7 лідери країн "Великої сімки" досягли домовленості про виділення 50 млрд доларів для України шляхом використання заморожених російських активів в межах нової ініціативи — екстраординарного прискорення доходів (ERA).

Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

Сполучені Штати Америки виділять Україні $20 млрд у межах кредиту G7. $10 млрд дає Японія, Канада та Велика Британія виділяють по $3 млрд. Макрофінансова допомога від ЄС становитиме до 35 млрд євро.