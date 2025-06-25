Британія передає Україні ракети на $95 млн за рахунок відсотків від заморожених активів Росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, профінансований коштами, отриманими у вигляді відсотків від заморожених російських активів. Це перший випадок, коли Лондон безпосередньо спрямовує пов’язані з Росією фінанси на закупівлю озброєння для Збройних сил України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Guardian.

Йдеться про 70 мільйонів фунтів стерлінгів (95,3 млн дол), залучених через урядову програму надзвичайного прискорення доходів (ERA), які спрямують на закупівлю 350 сучасних ракет ППО британського виробництва. Ці ракети, модифіковані для наземного запуску, вже пройшли адаптацію в рекордні строки — лише за три місяці. Для їх застосування буде використано системи запуску Raven, ще п’ять з яких вже прямують до України.

Мова йде про ракети ASRAAM, які спочатку створювалися як "повітря-повітря", однак інженери MBDA UK та Королівських ВПС адаптували їх для наземного запуску з кузова вантажівки. Загальна кількість таких ракет, що вже надійшли або перебувають у процесі передачі Україні, сягне 13.

"Росія, а не Україна, має платити ціну за варварську і незаконну війну Путіна", — заявив Стармер під час саміту НАТО в Гаазі. За його словами, використання заморожених активів РФ для оборони України є цілком виправданим, адже "безпека України — це і безпека Великої Британії".

Міністр оборони Джон Гілі підкреслив, що постачання ракет рятуватиме життя і демонструє, як британська військова промисловість здатна швидко адаптуватися до викликів сучасної війни. Він також звинуватив Росію в продовженні невибіркових ракетних атак та заявив, що Путін не зацікавлений у мирі.

Цей транш — частина загального пакета військової допомоги Британії Україні на 4,5 млрд фунтів стерлінгів, що є найбільшим щорічним зобов’язанням Лондона перед Києвом. Раніше, у березні, було укладено угоду на 1,6 млрд фунтів щодо понад 5000 ракет ППО, а також окремо інвестовано 350 млн фунтів у масштабування виробництва дронів.

Під час саміту НАТО британські міністри обговорюють не лише підтримку України, а й ситуацію на Близькому Сході, а також довгострокові оборонні витрати Альянсу. Напередодні саміту Кір Стармер та Володимир Зеленський провели зустріч у Лондоні та оголосили про нове військове партнерство між Великою Британією та Україною у присутності солдатів обох країн.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно погодив виділення майже 1,9 млрд євро на військову допомогу Україні. Кошти спрямують з прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.