Україна домовилася з Японією про понад $3 млрд кредиту: гроші віддаватиме доходами від заморожених активів РФ

Міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник Офісу Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в Україні Хідекі Мацунага підписали Кредитний договір про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 471,9 мільярда японських єн (понад 3 мільярди доларів США).

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.

Кошти є частиною нового механізму підтримки від країн G7 — Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), загальний обсяг якого становить близько 50 мільярдів доларів США.

Передбачено, що обслуговування та погашення цього кредиту здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів, які буде отримано від інвестування заморожених російських активів. Це дозволить уникнути додаткового тиску на український державний бюджет у коротко- та середньостроковій перспективі.

Фінансування від Японії спрямують на покриття пріоритетних видатків Державного бюджету України, зокрема задля підтримки функціонування економіки, стабільності державних фінансів і відновлення країни.

"Японія є одним із ключових партнерів України. Вона є другою найбільшою країною за обсягом бюджетної допомоги з лютого 2022 року – надано понад 8,5 млрд доларів США, з яких 955 млн доларів США – на безповоротній основі. Дякую за збереження критично важливої допомоги. Реалізація механізму ERA допоможе забезпечити бюджетні потреби у 2025 році та у середньостроковій перспективі", — наголосив Марченко.

Водночас він підкреслив, що механізм ERA є лише тимчасовим кроком. Україна наполягає на створенні повноцінного міжнародного компенсаційного механізму, який дозволить не лише використовувати доходи від заморожених активів, а й повністю конфіскувати заморожені резерви центрального банку Росії на користь відшкодування збитків, завданих агресією.

Загалом в межах реалізації ERA до України надійшло вже 14,7 млрд доларів.

Нагадаємо, 18 квітня Україна та Японія підписали угоду про надання кредиту на $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Вже у травні Кабмін затвердив цю угоду з Японією. Загалом за три останніх роки Японія вже надала бюджетну підтримку Україні на суму понад $8,5 млрд.