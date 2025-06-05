Украина договорилась с Японией о более чем $3 млрд кредита: деньги будет отдавать доходами от замороженных активов РФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко и руководитель Офиса Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Украине Хидеки Мацунага подписали Кредитный договор о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 471,9 миллиарда японских иен (свыше 3 миллиардов долларов США).

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал.

Средства являются частью нового механизма поддержки стран G7 — Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), общий объем которого составляет около 50 миллиардов долларов США.

Предусмотрено, что обслуживание и погашение этого кредита будет осуществляться за счет будущих доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов. Это позволит избежать дополнительного давления на украинский государственный бюджет в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Финансирование от Японии будет направлено на покрытие приоритетных расходов Государственного бюджета Украины, в частности для поддержки функционирования экономики, стабильности государственных финансов и восстановления страны.

"Япония является одним из ключевых партнеров Украины. Она является второй крупнейшей страной по объему бюджетной помощи с февраля 2022 года — предоставлено более 8,5 млрд долларов США, из которых 955 млн долларов США — на безвозвратной основе. Спасибо за сохранение критически важной помощи. Реализация механизма ERA поможет обеспечить бюджетные потребности в 2025 году и в среднем".

В то же время, он подчеркнул, что механизм ERA является лишь временным шагом. Украина настаивает на создании полноценного международного компенсационного механизма, который позволит не только использовать доходы от замороженных активов, но и полностью конфисковать замороженные резервы центрального банка России в пользу возмещения ущерба, нанесенного агрессией.

В рамках реализации ERA в Украину поступило уже 14,7 млрд долларов.

Напомним, 18 апреля Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении кредита на $3 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Уже в мае Кабмин утвердил это соглашение с Японией. В целом за последние три года Япония уже предоставила бюджетную поддержку Украине на сумму свыше $8,5 млрд.