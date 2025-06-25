Великобритания передает Украине ракеты на $95 млн за счет процентов от замороженных активов России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине, профинансированном средствами, полученными в виде процентов от замороженных российских активов. Это первый случай, когда Лондон напрямую направляет связанные с Россией финансы на закупку вооружения для Вооруженных сил Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Guardian.

Речь идет о 70 миллионах фунтов стерлингов (95,3 млн долл.), привлеченных через правительственную программу чрезвычайного ускорения доходов (ERA), которые направят на закупку 350 современных ракет ПВО британского производства. Эти ракеты, модифицированные для наземного запуска, уже прошли адаптацию в рекордные сроки — всего за три месяца. Для их применения будут использованы системы запуска Raven, еще пять из которых уже направляются в Украину.

Речь идет о ракетах ASRAAM, которые первоначально создавались как воздух-воздух, однако инженеры MBDA UK и Королевских ВВС адаптировали их для наземного запуска с кузова грузовика. Общее количество таких ракет, уже поступивших или находящихся в процессе передачи Украине, составит 13.

"Россия, а не Украина, должна платить цену за варварскую и незаконную войну Путина", — заявил Стармер во время саммита НАТО в Гааге. По его словам, использование замороженных активов РФ для обороны Украины вполне оправдано, ведь "безопасность Украины — это и безопасность Великобритании".

Министр обороны Джон Гили подчеркнул, что снабжение ракет будет спасать жизнь и демонстрирует, как британская военная промышленность способна быстро адаптироваться к вызовам современной войны. Он также обвинил Россию в продолжении неизбирательных ракетных атак, заявив, что Путин не заинтересован в мире.

Этот транш является частью общего пакета военной помощи Британии Украине на 4,5 млрд фунтов стерлингов, что является крупнейшим ежегодным обязательством Лондона перед Киевом. Ранее, в марте, было заключено соглашение на 1,6 млрд фунтов относительно более 5000 ракет ПВО, а также отдельно инвестировано 350 млн фунтов в масштабирование производства дронов.

На саммите НАТО британские министры обсуждают не только поддержку Украины, но и ситуацию на Ближнем Востоке, а также долгосрочные оборонные расходы Альянса. В преддверии саммита Кир Стармер и Владимир Зеленский провели встречу в Лондоне и объявили о новом военном партнерстве между Великобританией и Украиной в присутствии солдат обеих стран.

Напомним, Европейский Союз официально согласовал выделение почти 1,9 млрд евро на военную помощь Украине. Средства будут направлены из доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.