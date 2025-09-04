Велика Британія виділяє $1,3 млрд від заморожених російських активів на зброю для України

Велика Британія профінансувала військову допомогу для України на суму понад мільярд фунтів (понад 1,3 мільярда доларів) коштами від заморожених російських активів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

Зазначається, що озброєння для України Велика Британія оплатила напередодні візиту міністра оборони Джона Гілі до Києва 3 вересня.

Так, Україна отримає сотні тисяч артилерійських боєприпасів, сотні ракет ППО та запасні частини. За ці гроші також вдалось укласти нові контракти на обслуговування та ремонт обладнання й транспортних засобів.

В уряді Великої Британії повідомили, що за останні 50 днів Україні поставили:

4,7 мільйона набоїв для стрілецької зброї;

60 тисяч артилерійських снарядів, ракет і реактивних боєприпасів;

понад 2500 дронів;

більш як 200 систем радіоелектронної боротьби;

100 одиниць легкої зброї;

30 транспортних засобів;

додаткове обладнання для боротьби з дронами та ППО.

Крім того, цього року на військову підтримку України з бюджету британський уряд виділив 4,5 мільярда фунтів.

Також Велика Британія надала Україні позику на 2,26 мільярда фунтів, яка погашатиметься коштами від заморожених російських активів.

У червні Велика Британія виділила новий пакет військової допомоги Україні, профінансований коштами, отриманими у вигляді відсотків від заморожених російських активів. Це стало першим випадком, коли Лондон безпосередньо спрямував пов’язані з Росією фінанси на закупівлю озброєння для Збройних сил України.

Також Україна та Велика Британія спільно вироблятимуть дрони.