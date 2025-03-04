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ЕС рассматривает €200 млрд замороженных активов РФ как гарантию мира для Украины — FT

рф
Активы РФ могут стать гарантией мира. Фото: Depositphotos

Крупнейшие европейские страны поддерживают идею конфискации более 200 млрд евро замороженных российских активов, разрабатывая планы соглашения о прекращении огня в Украине.

Об этом пишет Financial Times.

В материале говорится, что Франция и Германия, длительно выступавшие против ареста российских активов, хранящихся в ЕС, теперь обсуждают с Великобританией и другими странами способы их использования. Французские чиновники обсудили предложение для европейских столиц конфисковать активы, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине.

Остановка огня рассматривается как инструмент, который заставит Россию к переговорам и обеспечит гарантии для Киева. Переговоры проходят на фоне волны европейских дипломатических усилий во главе с Францией и Великобританией по разработке мирного плана для Украины. Это произошло после решения президента США Дональда Трампа начать двусторонние переговоры с Москвой для прекращения войны.

Замороженные активы РФ

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году союзники из G7 заморозили около 300 млрд. евро активов Центрального банка России, напоминает издание. Подавляющее большинство из них – около 190 млрд. евро – размещены в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, а меньшие суммы хранятся во Франции, Британии, Японии, Швейцарии и США.

Пока доход, полученный от этих активов — преимущественно наличными и государственными облигациями — используется для погашения странами Большой семерки займов Украине на сумму 50 миллиардов долларов, но базовые активы не затрагивают.

Страны, включая Украину, Польшу и страны Балтии, давно настаивали на аресте базовых активов, но ключевые столицы, включая Берлин, Париж и Брюссель, ранее отказались из-за опасений, что арест государственного имущества создаст прецедент в международном праве.

Восстановление Украины после войны

По предварительным оценкам, восстановление Украины после завершения войны может обойтись в 500 миллиардов евро. Замороженные российские активы должны стать одним из ключевых источников финансирования восстановления нашей страны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе совместного заседания правительства и Еврокомиссии 25 февраля.

Ранее Delo.ua писало, что Россия может согласиться с использованием 300 миллиардов долларов своих замороженных активов в Европе для послевоенного восстановления Украины. Однако Москва настаивает, что часть средств должна быть использована на находящихся под ее контролем территориях.

Автор:
Татьяна Бессараб