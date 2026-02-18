- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина предлагает международным партнерам трехступенчатую систему координации энергетической безопасности
Украина представила международным партнерам единую систему координации энергетической безопасности, чтобы противодействовать массированным атакам России на энергетические объекты и гарантировать стабильность энергосистемы.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Предлагаемая Energy Task Force состоит из трех уровней:
Политический – Координационная группа по энергетической безопасности Украины ("энергетический Рамштайн") на министерском уровне. Это стратегический центр принятия решений по ежеквартальным встречам.
Рабочий – операционный центр в Киеве, который превращает политические решения в конкретные действия, финализует договоренности, готовит проекты решений и отслеживает исполнение обязательств.
Технический – формирует список потребностей, разрабатывает технические решения, контролирует поставки и привлекает частный сектор.
Заметим, за период с 26 января по 10 февраля в страну поступило более 560 единиц критически важного энергетического оборудование от широкой коалиции государств и международных организаций
Раньше Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.