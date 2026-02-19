Украина и США работают над энергетическим соглашением: планируется сотрудничество по трем направлениям

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел встречу с главой Министерства энергетики США Крисом Райтом, в ходе которой стороны договорились о поставках американского сжиженного газа и сотрудничестве в ядерной сфере

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина и США обсудили перспективы сотрудничества и договорились работать над будущим энергетическим соглашением.

В частности, планируется сотрудничество по трем направлениям:

поставки американского сжиженного природного газа (СПГ),

использование украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа,

ядерная энергетика.

"Снабжение американского сжиженного природного газа. Наиболее эффективным инструментом для этого является Вертикальный газовый коридор - уже имеющийся маршрут, пропускная способность которого может быть дополнительно расширена", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что отдельно стороны рассмотрели использование украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа. Как отметил министр, Украина может стать региональным хабом для американского СПГ, особенно на фоне постепенного отказа европейских стран от российского топлива.

"Ядерная энергетика. Сотрудничество с США в ядерном секторе имеет для Украины стратегическое значение, особенно в сфере внедрения передовых американских технологий. Украина заинтересована в решениях американского ядерного сектора", - отмктил Шмыгаль.

Напомним, первая в 2026 году партия американского сжиженного природного газа (LNG) уже прибыла в Украину. Поставка организована НАК "Нафтогаз" в партнерстве с польским государственным концерном Orlen.

В рамках сотрудничества до конца 2026 года Украина ожидает получить около 1 млрд. кубометров LNG.