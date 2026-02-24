Украина, Румыния и Молдова создали киберальянс для противодействия гибридным угрозам

Украина, Румыния и Молдова договорились о создании регионального киберальянса для совместного противодействия кибератакам и гибридных угроз и развития кибербезопасных технологий. Соответствующий меморандум был подписан во время Kyiv International Cyber Resilience Forum 2026, передает Delo.ua .

Документ был заключен Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО Украины, Национальным директоратом кибербезопасности Румынии и Агентством кибербезопасности Молдовы. Инициатива получила название Cyber Alliance for Regional Resilience и предполагает создание структурированного механизма сотрудничества в сфере киберзащиты.

Североатлантический союз должен усилить координацию между странами во время трансграничных киберинцидентах, обеспечить обмен аналитикой и практическим опытом, а также содействовать внедрению современных технологических решений для защиты критической инфраструктуры. Отдельную роль в сотрудничестве сыграет украинский опыт противодействия кибератакам во время полномасштабной войны.

"Кибербезопасность — это командная игра. Украина использует весь свой опыт, чтобы сделать этот альянс эффективным и результативным", — заявила Наталья Ткачук, руководитель Службы по вопросам информационной и кибербезопасности Аппарата СНБО, секретарь Национального координационного центра кибербезопасности.

Украина и Нидерланды создают киберфонд на €2,5 млн

Кроме того, во время форума Украина и Нидерланды анонсировали запуск общей B2B-платформы с фондом 2,5 млн евро для развития кибербезопасных продуктов.

Инициаторами выступили Министерство иностранных дел Нидерландов и Национальный координационный центр кибербезопасности Украины. Фонд должен поддержать создание инновационных решений и технологий, ориентированных как на украинский, так и глобальный рынок.

Речь идет, в частности, о развитии совместных продуктов в сфере защиты критической инфраструктуры, противодействии кибератакам и технологиям двойного назначения.

Стартапы и корпорации представили киберрешение

Форум стал площадкой для демонстрации новых технологий. В рамках выставочной зоны Trusted Solutions Expo свои решения представили 17 украинских и международных компаний и 8 стартапов.

Они представили продукты в сферах:

кибербезопасности

искусственного интеллекта

blockchain

технологий двойного назначения

Организаторы отмечают, что форум стал платформой для установления партнерства между бизнесом, инвесторами и государственным сектором.

