Украина, Румыния и Молдова создали киберальянс для противодействия гибридным угрозам
Украина, Румыния и Молдова договорились о создании регионального киберальянса для совместного противодействия кибератакам и гибридных угроз и развития кибербезопасных технологий. Соответствующий меморандум был подписан во время Kyiv International Cyber Resilience Forum 2026, передает Delo.ua.
Документ был заключен Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО Украины, Национальным директоратом кибербезопасности Румынии и Агентством кибербезопасности Молдовы. Инициатива получила название Cyber Alliance for Regional Resilience и предполагает создание структурированного механизма сотрудничества в сфере киберзащиты.
Североатлантический союз должен усилить координацию между странами во время трансграничных киберинцидентах, обеспечить обмен аналитикой и практическим опытом, а также содействовать внедрению современных технологических решений для защиты критической инфраструктуры. Отдельную роль в сотрудничестве сыграет украинский опыт противодействия кибератакам во время полномасштабной войны.
"Кибербезопасность — это командная игра. Украина использует весь свой опыт, чтобы сделать этот альянс эффективным и результативным", — заявила Наталья Ткачук, руководитель Службы по вопросам информационной и кибербезопасности Аппарата СНБО, секретарь Национального координационного центра кибербезопасности.
Украина и Нидерланды создают киберфонд на €2,5 млн
Кроме того, во время форума Украина и Нидерланды анонсировали запуск общей B2B-платформы с фондом 2,5 млн евро для развития кибербезопасных продуктов.
Инициаторами выступили Министерство иностранных дел Нидерландов и Национальный координационный центр кибербезопасности Украины. Фонд должен поддержать создание инновационных решений и технологий, ориентированных как на украинский, так и глобальный рынок.
Речь идет, в частности, о развитии совместных продуктов в сфере защиты критической инфраструктуры, противодействии кибератакам и технологиям двойного назначения.
Стартапы и корпорации представили киберрешение
Форум стал площадкой для демонстрации новых технологий. В рамках выставочной зоны Trusted Solutions Expo свои решения представили 17 украинских и международных компаний и 8 стартапов.
Они представили продукты в сферах:
- кибербезопасности
- искусственного интеллекта
- blockchain
- технологий двойного назначения
Организаторы отмечают, что форум стал платформой для установления партнерства между бизнесом, инвесторами и государственным сектором.
Напомним, что хакеры проверили систему обеспечения украинской армии DOT-Chain.