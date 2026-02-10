100 млн евро для энергетики Украины: Нидерланды объявили о новом взносе

Нидерланды объявили о дополнительном взносе в размере 35 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, доведя общий объем финансирования через Фонд до 100 млн евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэнерго.

Вклад в Фонд поддержки энергетики

Нидерланды объявили о дополнительном взносе в размере 35 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Таким образом, общий объем финансовой помощи, предоставляемой через Фонд, вырос до 100 млн евро.

Новые средства будут направлены на реализацию инициативы "Луч надежды", которая предусматривает установку солнечных электростанций на крышах зданий. Цель проекта - обеспечить автономное электропитание объектов критической инфраструктуры, прежде всего больниц, в случае аварийных отключений централизованного электроснабжения после российских атак.

Финансирование позволит усилить энергетическую устойчивость медицинских учреждений и других критически важных объектов в условиях продолжающихся угроз энергосистеме Украины.

"Мы благодарим Нидерландов за непоколебимую поддержку украинской энергетики", - отметил первый вице-премьер-министр Украины - министр энергетики Денис Шмигаль.

На сегодняшний день общий объем подписанных вкладов международных партнеров в Фонд поддержки энергетики Украины составляет более 1,8 млрд евро. В то же время из-за прицельных атак России на объекты украинской энергетической инфраструктуры потребности энергосектора Украины продолжают расти.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.