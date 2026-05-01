ДПС попереджає про фейкові листи платникам податків: у чому небезпека

Платники податків в Україні масово отримують електронні листи, які видають себе за офіційні повідомлення Державної податкової служби. У темі таких листів часто згадуються нібито "розбіжності у звітності", однак ці повідомлення не мають жодного стосунку до ДПС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДПС.

У податковій службі наголошують, що йдеться про фішингову кампанію, яка здійснюється зі сторонніх електронних адрес. Такі листи можуть містити шкідливі вкладення або посилання, відкриття яких створює ризик зараження комп’ютера та отримання несанкціонованого доступу до пристроїв користувачів.

У Державній податковій службі підкреслюють, що всі офіційні електронні адреси мають домен @tax.gov.ua. Зокрема, офіційна поштова скринька служби – [email protected].

Якщо лист надійшов з іншого домену, це є прямою ознакою підробки.

Найпоширеніші ризики

Фахівці з кібербезпеки звертають увагу, що особливу небезпеку становлять вкладення у форматах .pdf, .zip, .rar, а також файли .exe та .scr. У них може бути приховане програмне забезпечення для віддаленого контролю пристрою.

Рекомендації для платників податків

ДПС закликає дотримуватися базових правил кібергігієни:

  • не відкривати підозрілі вкладення та файли
  • перевіряти адресу відправника перед відкриттям листа
  • не переходити за сумнівними посиланнями
  • додатково перевіряти інформацію навіть у випадку знайомих контактів

У відомстві наголошують, що подібні атаки спрямовані на викрадення даних та можуть використовуватися для доступу до персональної або корпоративної інформації.

Нагадаємо, НБУ також попереджав про нову фішингову кампанію: шахраї розсилали листи з шкідливими вкладеннями та фейковими підписами від імені працівників Національного банку, зокрема Департаменту фінансового моніторингу.

Автор:
Тетяна Гойденко