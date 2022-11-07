В Киеве установили тарифы на парковку: какая стоимость

С 7 ноября действуют тарифы на пользование площадками КП "Киевтранспарксервис".

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации.

Стоимость парковки за 1 час:

І зона – 35 гривен

ІІ зона – 25 гривен

ІІІ зона – 5 гривен.

Абонементный талон в месяц:

І-ІІІ – 5733 гривны

І-ІІ – 5145 гривен

ІІ-ІІІ – 2940 гривен

ІІІ – 882 гривны.

Дневной абонементный талон на легковой автомобиль с 08:00 до 22:00:

І-ІІІ – 390 гривен

І-ІІ – 350 гривен

ІІ-ІІІ – 250 гривен

ІІІ – 50 гривен.

Парковка на специально оборудованных перехватывающих площадках:

до часа включительно – 5 гривен;

до 2 часов включительно – 10 гривен;

до 12 часов включительно – 11 гривен;

до 13 часов включительно – 16 гривен;

до 14 часов включительно – 21 гривна;

за сутки – 22 гривны.

Найти парковку и узнать стоимость парковки на ней можно в городском приложении "Киев Цифровой" в разделе "Почасовая парковка".

Напомним, что по решению Киевсовета с 16 мая в столице возобновилась оплата парковки. В приложении "Киев Цифровой" возобновилась функция безналичной оплаты. Во время воздушной тревоги инспекторов лишили права штрафовать водителей.

При этом суд признал незаконным решение КГГА о платной парковке на муниципальных площадках.