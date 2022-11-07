- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
В Киеве установили тарифы на парковку: какая стоимость
С 7 ноября действуют тарифы на пользование площадками КП "Киевтранспарксервис".
Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации.
Стоимость парковки за 1 час:
І зона – 35 гривенПодписывайтесь на наш YouTube канал
ІІ зона – 25 гривен
ІІІ зона – 5 гривен.
Абонементный талон в месяц:
І-ІІІ – 5733 гривны
І-ІІ – 5145 гривен
ІІ-ІІІ – 2940 гривен
ІІІ – 882 гривны.
Дневной абонементный талон на легковой автомобиль с 08:00 до 22:00:
І-ІІІ – 390 гривен
І-ІІ – 350 гривен
ІІ-ІІІ – 250 гривен
ІІІ – 50 гривен.
Парковка на специально оборудованных перехватывающих площадках:
- до часа включительно – 5 гривен;
- до 2 часов включительно – 10 гривен;
- до 12 часов включительно – 11 гривен;
- до 13 часов включительно – 16 гривен;
- до 14 часов включительно – 21 гривна;
- за сутки – 22 гривны.
Найти парковку и узнать стоимость парковки на ней можно в городском приложении "Киев Цифровой" в разделе "Почасовая парковка".
Напомним, что по решению Киевсовета с 16 мая в столице возобновилась оплата парковки. В приложении "Киев Цифровой" возобновилась функция безналичной оплаты. Во время воздушной тревоги инспекторов лишили права штрафовать водителей.
При этом суд признал незаконным решение КГГА о платной парковке на муниципальных площадках.