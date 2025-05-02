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WIM-системы обеспечили поступление 41 миллиона гривен штрафов за перегрузку грузовиков

грузовики
WIM минимизирует человеческий фактор и спасает дороги / Depositphotos

Благодаря функционированию автоматических комплексов Weigh-in-Motion (WIM), в бюджет уже поступило 41,3 миллиона гривен. Эти системы позволяют круглосуточно контролировать вес грузового транспорта, автоматически фиксировать нарушение габаритно-весовых норм и сводить к минимуму человеческий фактор при фиксации правонарушений.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Данные комплексов WIM передаются в Агентство восстановления и Государственную службу Украины по безопасности на транспорте, где далее обрабатываются инспекторами. Больше всего нарушений зафиксировано в Киевской области — 623 случая, в Днепропетровской — 279, а в Полтавской — 132.

Перегруженные грузовики не только повышают риски ДТП, но и существенно разрушают дорожную инфраструктуру, в частности покрытие автодорог и мосты. В Агентстве подсчитали, что 41 миллион гривен – это примерно стоимость ремонта пяти километров дороги.

Отмечается, что на дорогах государственного значения работает 57 площадок WIM, из которых 55 уже фиксируют нарушения и способствуют наложению штрафов. Развитие системы WIM остается одним из приоритетов Агентства, чтобы автоматический контроль за перегрузкой транспорта был стабильным, прозрачным и независимым от человеческого вмешательства.

Напомним, в начале года в Украине началась модернизация системы автоматической фиксации габаритно-весового контроля транспортных средств.

Автор:
Татьяна Гойденко