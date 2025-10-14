Бюджет получил более 95 млн грн благодаря работе пунктов автоматической фиксации нарушений WIM

За девять месяцев 2025 года благодаря работе пунктов автоматической фиксации WIM в сфере безопасности на автомобильном транспорте в государственный бюджет было уплачено более 95 млн грн. Система WIM позволяет эффективно выявлять административные нарушения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

WIM и безопасность на дорогах

За девять месяцев 2025 года работники "Укртрансбезопасности" составили 4345 постановлений на нарушителей, больше всего нарушений зафиксировано в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Всего за четыре года работы системы автофиксации WIM в бюджет поступило более 591 миллиона гривен. Кроме финансового эффекта, система также помогает сохранить дорожную инфраструктуру: она фиксирует превышение допустимого веса грузовиков, что предотвращает повреждение дорог и мостов.

О системе

Система Weigh-in-Motion (WIM) контролирует превышение допустимого веса грузовиков, что позволяет предотвращать разрушение дорог и мостов. Габаритно-весовой контроль осуществляется с помощью датчиков, вмонтированных в дорожное покрытие, определяющих вес автомобиля, а камеры фиксируют его скорость, габариты и номерные знаки. Все данные о нарушениях поступают в Центр обработки данных "Укртрансбезопасности", где они автоматически обрабатываются.

Благодаря системе мониторинга нагрузки на ось и общей массы транспортных средств, введенной Агентством восстановления, обеспечивается круглосуточный контроль движения, автоматическая фиксация нарушений без влияния человеческого фактора и эффективная защита дорог от разрушения.

Развитие комплексов WIM остается ключевым приоритетом агентства. Речь идет о поддержке их в надлежащем техническом состоянии, модернизации существующих систем и установлении новых, что позволяет повышать безопасность и долговечность автодорог, отмечают в пресс-службе.

Напомним, в начале года в Украине началась модернизация системы автоматической фиксации габаритно-весового контроля транспортных средств.