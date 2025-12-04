Нові тротуари, з’їзди та огородження: відновлено ключову дорогу на Сумщині

У Тростянці ( Сумська область) завершено ремонт автошляху Н-12 Суми – Полтава, який постраждав під час російської окупації у березні 2022 року. Під час робіт повністю відновлено дорожнє покриття, облаштовано нові з’їзди, тротуари та велосипедні доріжки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Відновлення автошляху Н-12 після руйнувань

"Дорожнє покриття зазнало значних ушкоджень під час російської окупації міста в березні 2022 року внаслідок інтенсивних артилерійських обстрілів та руху важкої військової техніки, що істотно ускладнювало пересування та логістику в регіоні", - наголошує пресслужба.

Під час ремонту дороги повністю відновлено дорожнє покриття, облаштовано нові з’їзди та автобусні зупинки, прокладено плитку на тротуарах і велосипедних доріжках, замінено аварійний каналізаційний колектор та виконано роботи з благоустрою. Для безпеки руху встановлено сучасне перильне та бар’єрне огородження.

Крім того, змонтовано й підключено нові опори освітлення та світлофори, нанесено дорожню розмітку, встановлено дорожні знаки та облаштовано систему дощової каналізації для ефективного водовідведення.

Одним із ключових об’єктів стала нова кільцева транспортна розв’язка, яка дозволить знизити аварійність і підвищити пропускну здатність дороги.

"Оновлена ділянка стане важливою складовою розвитку транспортної мережі області, забезпечить логістику, швидке переміщення гуманітарних вантажів, а також створить кращі умови для мешканців та бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Ремонт виконано в межах реалізації експериментального проєкту комплексного відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

