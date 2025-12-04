Запланована подія 2

Новые тротуары, съезды и ограждения: восстановлена ключевая дорога на Сумщине

ремонт
В Тростянце завершен ремонт дороги Н-12 Сумы – Полтава / Агентство восстановления

В Тростянце (Сумская область) завершен ремонт автодороги Н-12 Сумы – Полтава, пострадавший во время российской оккупации в марте 2022 года. В ходе работ полностью восстановлено дорожное покрытие, обустроены новые съезды, тротуары и велосипедные дорожки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Агентства восстановления.

Восстановление автодороги Н-12 после разрушений

"Дорожное покрытие получило значительные повреждения во время российской оккупации города в марте 2022 года в результате интенсивных артиллерийских обстрелов и движения тяжелой военной техники, что существенно усложняло передвижение и логистику в регионе", - отмечает прессслужба.

Во время ремонта дороги полностью восстановлено дорожное покрытие, обустроены новые съезды и автобусные остановки, проложена плитка на тротуарах и велосипедных дорожках, заменены аварийный канализационный коллектор и выполнены работы по благоустройству. Для безопасности движения установлено современное перильное и барьерное ограждение.

Кроме того, смонтированы и подключены новые опоры освещения и светофоры, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки и обустроена система дождевой канализации для эффективного водоотведения.

Одним из ключевых объектов стала новая кольцевая транспортная развязка, позволяющая снизить аварийность и повысить пропускную способность дороги.

"Обновленный участок станет важной составляющей развития транспортной сети области, обеспечит логистику, быстрое перемещение гуманитарных грузов, а также создаст лучшие условия для жителей и бизнеса", – говорится в сообщении.

Ремонт выполнен в рамках реализации экспериментального проекта комплексного обновления населенных пунктов, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Фото 2 — Новые тротуары, съезды и ограждения: восстановлена ключевая дорога на Сумщине
Фото 3 — Новые тротуары, съезды и ограждения: восстановлена ключевая дорога на Сумщине

Напомним, в Украине планируют создать первую платную дорогу – от Ковеля до пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" на границе с Польшей. Трассу расширят и модернизируют, однако точная дата запуска еще не определена.

Автор:
Ольга Опенько