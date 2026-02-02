Трехуровневая развязка и шумозащитные экраны: западной объездной Львова ждет масштабная реконструкция

Львов готовится к масштабным изменениям в дорожной инфраструктуре. Западную объездную дорогу М-10 Львов – Краковец ждет масштабная реконструкция. Проект охватывает территорию от Рясне-Русского до улицы Городоцкой и включает в себя строительство уникальных для региона инженерных сооружений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Zaxid.net.

Детали проекта

Служба восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области планирует довести дорогу до самых высоких стандартов категории І-Б. Это означает, что водители получат по две широкие полосы движения в каждом направлении, что сделает поездки более быстрыми и безопасными.

Главной "изюминкой" проекта станет строительство трех многоуровневых решений:

на перекрестке с трассой М-11 Львов – Шегини построят сложную трехуровневую развязку, при этом привычное водителям кольцо будет сохранено;

две двухуровневые развязки обустроят в районах железнодорожного путепровода и моста через реку.

Преимущества реконструкции

Реконструкция — это не только асфальт, но и качество жизни жителей прилегающих территорий. Вдоль трассы появятся шумозащитные экраны и шесть остановок общественного транспорта.

После завершения работ разрешенная скорость вырастет до 110 км/ч. Ожидается, что по дороге смогут проезжать до 47 тысяч авто в сутки. Весь комплекс работ планируется реализовать через пять лет.

Судьба проекта будет разрешаться уже скоро. Как отмечается на сайте Львовского городского совета, общественное слушание детального плана территории состоится 11 февраля 2026 года.

Напомним, в декабре 2025 года на Западном обходе Львова завершили реконструкцию путепровода через железную дорогу в Зимней Воде на автомобильной дороге М-10 Львов – Краковец. Теперь движение транспорта осуществляется четырьмя полосами.