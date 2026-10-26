От 78 до 635 грн: сколько сейчас стоят 100 км пробега на разном топливе

Стремительный рост цен на горючее изменил стоимость 100 км пробега для разных типов двигателей. Теперь 100 км дороги стоят от 78 грн для электромобиля с домашней розеткой до 635 грн для бензинового авто.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Институт исследований авторынка (ИДА).

Сколько стоят 100 км

С 1 сентября по 22 октября средняя цена бензина А-95 выросла с 80, 13 до 90, 73 грн/л (на 13, 2%), дизельного горючего - с 90, 93 до 103, 43 грн/л (на 13, 7%), а сжиженного газа (8 грн/ л / 2,5%) (на 23,2 %).

Для сравнения аналитики использовали следующие расходы:

бензиновое авто - 7 л/100 км;

дизельное – 6 л;

бензиновый гибрид – 6 л;

авто с ГБО – 10 л газа;

электромобиль - 18 кВт·ч.

По расчетам на 22–23 октября 2026 года расходы на 100 км пробега в зависимости от типа горючего составляют:

635 грн для бензинового Volkswagen Golf с расходом 7,0 л/100 км;

621 грн для дизельного Volkswagen Passat с расходом 6,0 л/100 км;

544 грн для бензинового гибрида Toyota RAV4 Hybrid с расходом 6,0 л/100 км;

530 грн для Lanos из ГБО при расходе 10,0 л/100 км;

396 грн для электромобиля при зарядке на публичной DC-станции (расход 18 кВтч/100 км);

78 грн для электромобиля при зарядке дома от бытового тарифа 4, 32 грн/кВт·ч.

Как выглядят расходы на 20 тысяч километров

При годовом пробеге 20 тыс. км расходы на энергию или горючее распределяются следующим образом:

около 127 тыс. грн. для бензинового авто;

124 тыс. грн для дизельного;

109 тыс. грн. для гибрида;

106 тыс. грн для авто с ГБО;

79 тыс. грн для электромобиля на публичных скорых станциях;

15,6 тыс. грн при заряжении дома.

"Для дилера такая разница означает, что покупатель все чаще будет сравнивать не только цену автомобиля, но и то, сколько он будет тратить после выезда из автосалона", - отмечают в ИГА.

Преимущества дизеля и ГБО уменьшаются

По расчетам экспертов, разница в расходах на 100 км между бензиновым и дизельным автомобилем сократилась до 14 грн. При обновленных ценах традиционная экономия дизеля при малом пробеге компенсируется рисками обслуживания топливной системы и турбины.

Для авто с ГБО разница с бензином составляет около 1,05 грн на 1 км. Если установка оборудования стоит 10 тыс. грн, окупаемость наступает примерно через 9,5 тыс. км без учета расхода бензина на прогрев двигателя.

Ситуация на рынке

В январе-августе 2026 года доля бензиновых машин в регистрациях составляла 45,2 %; дизельных – 25,8 %; с ГБО – 15,9%; электромобилей – 7,5 %; гибридов – 5,3%. При этом доля подержанных электромобилей среди первого импорта возросла с 8,3 % в январе до 17,0 % в августе.

"Эти изменения начались еще до осеннего скачка цен, поэтому приписывать их более дорогой горючему было бы неправильно. На структуру импорта влияют цены самих машин, налоги, доступность моделей, условия ввоза, зарядная инфраструктура и ожидаемые затраты на ремонт", - отметили в ИГА.

Напомним, по состоянию на 15 сентября стоимость 100 км на дизельном автомобиле за месяц выросла на 39 грн - до 528 грн. Бензиновый автомобиль обходился еще дороже — 595 грн.