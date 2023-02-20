Главе Черкасской епархии УПЦ (МП) сообщила о подозрении

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП) в разжигании межконфессиональной розни.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений.

Кроме того, установлено, что под его руководством администратор ведомственного сайта епархии размещал вражеские материалы по пропагандистским сайтам РПЦ, среди которых "patriarchia.ru" и "pravmir.ru".

"В этих публикациях представители страны-агрессора навязывали идеи рашизма и популяризировали кремлевский режим. Тем самым способствовали обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания межрелигиозной розни", - отмечают в СБУ.

Во время обысков по месту жительства митрополита и в помещении епархии правоохранители обнаружили:

компьютерная техника и мобильные телефоны;

сетевое хранилище данных и внешний накопитель;

печатные материалы, подтверждающие преступные действия.

"Пока руководителю Черкасской епархии УПЦ МП сообщено о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.

Там добавляют, что идет расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Кроме того, решается вопрос о квалификации действий других причастных по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ранее СБУ собрала безоговорочные доказательства вины главы епархии УПЦ (МП) в Винницкой области, который публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.