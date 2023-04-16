Пасхальный обмен пленными: Украина вернула 130 защитников домой (ФОТО)

Обмен пленными происходил в последние дни в несколько этапов. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram.

Среди вернувшихся украинцев - военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники государственной специальной службы транспорта.

“Рядовые и сержанты, которые попадали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой. Пасха. Квинтэссенцией этого праздника есть надежда. Это именно то, что чувствовали родные пленных, которые так долго ждали их”, - написал Андрей Ермак.

Фото: Андрей Ермак

Напомним, 10 апреля Украина и Россия провели очередной большой обмен пленными – домой вернулись 100 украинцев, удалось вернуть военных, моряков, пограничников и нацгвардейцев. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля.

Отметим, как в апреле заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, Украина с начала полномасштабной войны с Россией вернула из вражеского плена более 2 тысяч защитников.

В начале апреля Украина передала российской стороне еще пятерых тяжелораненых оккупантов, в том числе единственную женщину, находившуюся в украинском плену.

"Состояние этих лиц удалось стабилизировать, чтобы они стали пригодными для транспортировки. Репатриация, как и предусматривает международное гуманитарное право, прошла без всяких условий для российской стороны", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина 24 марта в одностороннем порядке передала России пятерых тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку.

Россия в ответ на это 3 апреля вернула Украине пятерых тяжелораненых украинцев.