Не обмен. Украина передала России еще пятерых тяжелораненых пленных оккупантов

Украина передала российской стороне еще пятерых тяжелораненых оккупантов, в том числе единственную женщину, находившуюся в украинском плену.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Состояние этих людей удалось стабилизировать, чтобы они стали пригодными для транспортировки. Репатриация, как и предусматривает международное гуманитарное право, состоялась без условий для российской стороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Рамадан – священный месяц для всех мусульман – Украина передала двух военнопленных мусульман, воевавших в составе оккупационной армии.

"Это было сделано в подтверждение нашего предложения государству-агрессору обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к культуре и традициям", - добавили в штабе.

Напомним, Украина 24 марта в одностороннем порядке передала России пятерых тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку.

Россия в ответ на это 3 апреля вернула Украине пять тяжелораненых украинцев.