Не обмін. Україна передала Росії ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів

Україна передала російській стороні ще п’ятьох важкопоранених окупантів, в тому числі єдину жінку, які перебували в українському полоні.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Стан цих осіб вдалося стабілізувати, аби вони стали придатними для транспортування. Репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Рамадан – священний місяць для всіх мусульман – Україна передала двох військовополонених мусульман, які воювали у складі окупаційної армії.

"Це було зроблено на підтвердження нашої пропозиції державі-агресорці обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до культури і традицій", - додали у штабі.

Нагадаємо, Україна 24 березня в односторонньому порядку передала Росії п’ятьох важкопоранених та важкохворих полонених окупантів, стан яких дозволяв транспортування.

Росія у відповідь на це 3 квітня повернула Україні п’ятьох важкопоранених українців.