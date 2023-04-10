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Не обмін. Україна передала Росії ще п’ятьох важкопоранених полонених окупантів
Україна передала російській стороні ще п’ятьох важкопоранених окупантів, в тому числі єдину жінку, які перебували в українському полоні.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Стан цих осіб вдалося стабілізувати, аби вони стали придатними для транспортування. Репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у Рамадан – священний місяць для всіх мусульман – Україна передала двох військовополонених мусульман, які воювали у складі окупаційної армії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Це було зроблено на підтвердження нашої пропозиції державі-агресорці обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до культури і традицій", - додали у штабі.
Нагадаємо, Україна 24 березня в односторонньому порядку передала Росії п’ятьох важкопоранених та важкохворих полонених окупантів, стан яких дозволяв транспортування.
Росія у відповідь на це 3 квітня повернула Україні п’ятьох важкопоранених українців.