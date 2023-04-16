Великодній обмін полоненими: Україна повернула 130 захисників додому (ФОТО)

Обмін полоненими відбувався впродовж останніх днів у декілька етапів. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram.

Серед українців, яких повернули, - військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники державної спеціальної служби транспорту.

“Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Наші люди повертаються додому. Великдень. Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них”, - написав Андрій Єрмак.

Фото: Андрій Єрмак

Нагадаємо, 10 квітня Україна та Росія провели черговий великий обмін полоненими – додому повернулися 100 українців, вдалося повернути військових, моряків, прикордонників та нацгвардійців. Серед них є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля.

Зазначимо, як в квітні заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, Україна з початку повномасштабної війни з Росією повернула з ворожого полону понад 2 тисячі захисників.

На початку квітня Україна передала російській стороні ще п’ятьох важкопоранених окупантів, в тому числі єдину жінку, які перебували в українському полоні.

"Стан цих осіб вдалося стабілізувати, аби вони стали придатними для транспортування. Репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна 24 березня в односторонньому порядку передала Росії п’ятьох важкопоранених та важкохворих полонених окупантів, стан яких дозволяв транспортування.

Росія у відповідь на це 3 квітня повернула Україні п’ятьох важкопоранених українців.