"В Украину из Турции возвращаются 5 командиров из "Азовстали", — Зеленский (ВИДЕО/ФОТО)

Украина вернула из Турции украинских военных из "Азовстали", находившихся там после российского плена.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев. Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными", - отметил он.

Напомним, в сентябре 2022 года в рамках обмена удалось освободить 215 украинских защитников, среди которых - командиры из "Азовстали".

Тогда в Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что командиры полка "Азов" будут находиться в Турции. Это было предусмотрено договоренностями, достигнутыми с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.