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"В Украину из Турции возвращаются 5 командиров из "Азовстали", — Зеленский (ВИДЕО/ФОТО)

"В Украину из Турции возвращаются 5 командиров из "Азовстали", — Зеленский (ВИДЕО/ФОТО)
Герои-азовцы возвращаются домой. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Украина вернула из Турции украинских военных из "Азовстали", находившихся там после российского плена.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

озвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев. Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными", - отметил он.

Фото 2 — "В Украину из Турции возвращаются 5 командиров из "Азовстали", — Зеленский (ВИДЕО/ФОТО)
Фото 3 — "В Украину из Турции возвращаются 5 командиров из "Азовстали", — Зеленский (ВИДЕО/ФОТО)
Фото 4 — "В Украину из Турции возвращаются 5 командиров из "Азовстали", — Зеленский (ВИДЕО/ФОТО)
Фото 5 — "В Украину из Турции возвращаются 5 командиров из "Азовстали", — Зеленский (ВИДЕО/ФОТО)
Фото 6 — "В Украину из Турции возвращаются 5 командиров из "Азовстали", — Зеленский (ВИДЕО/ФОТО)
Фото 7 — "В Украину из Турции возвращаются 5 командиров из "Азовстали", — Зеленский (ВИДЕО/ФОТО)
Фото 8 — "В Украину из Турции возвращаются 5 командиров из "Азовстали", — Зеленский (ВИДЕО/ФОТО)
Фото 9 — "В Украину из Турции возвращаются 5 командиров из "Азовстали", — Зеленский (ВИДЕО/ФОТО)

Напомним, в сентябре 2022 года в рамках обмена удалось освободить 215 украинских защитников, среди которых - командиры из "Азовстали".

Тогда в Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что командиры полка "Азов" будут находиться в Турции. Это было предусмотрено договоренностями, достигнутыми с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Автор:
Нина Комащенко