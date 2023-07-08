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"В Україну з Туреччини повертаються 5 командирів з "Азовсталі", — Зеленський (ВІДЕО)
Україна повернула з Туреччини українських військових з "Азовсталі", які перебували там після російського полону.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними", - зазначив він.
Нагадаємо, у вересні 2022 року у межах обміну вдалося звільнити 215 українських захисників, серед яких – командири з "Азовсталі".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Тоді в Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що командири полку "Азов" перебуватимуть у Туреччині. Це було передбачено домовленостями, досягнутими з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.