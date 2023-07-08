У Кремлі істерика через повернення в Україну захисників "Азовсталі". У ГУР прокоментували

Росія звинуватила Україну та Туреччину у "порушенні домовленостей" через повернення додому п'ятьох захисників "Азовсталі". У Головному управлінні розвідки Міноборони України запевнили, що все відбулося згідно з нормами міжнародного права.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росію ніхто не ставив до відома про передачу Україні командирів з "Азовсталі", а українські військові нібито мали перебувати у Туреччині до закінчення війни.

На його думку, рішення видати Києву захисників "Азовсталі", порушуючи наявні домовленості, нібито пов'язане з "провалами" в контрнаступі України.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Суспільному" заявив, що повернення командирів відбулось згідно з нормами міжнародного права.

"Усі відповідні дії вжитті з урахуванням дотримання інтересів українських військовополонених, звільнених з полону і звичайно з урахуванням всіх необхідних процедур і норм міжнародного права", - зазначив він.

Юсов додав, що деталі та умови повернення наразі не може коментувати, однак наголосив, що Україна і надалі буде повертати своїх полонених додому.

Нагадаємо, у вересні 2022 року у межах обміну вдалося звільнити 215 українських захисників, серед яких – командири з "Азовсталі". Тоді в Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що командири полку "Азов" перебуватимуть у Туреччині. Це було передбачено домовленостями, досягнутими з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Президент Володимир Зеленський 8 липня заявив, що Україна повернула з Туреччини українських військових з "Азовсталі", які перебували там після російського полону.