Директорка МВФ Кристаліна Георгієва приїхала до Києва, - нардеп

Директорка Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва приїхала до Києва з офіційним візитом. Про це на своєму телеграм-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

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"Сьогодні в Києві директорка МВФ Крісталіна Георгієва. Але важливо! Сьогодні приїхала не тільки вона. Перекривають дороги не через її візит", - написав нардеп.

Видання "Дзеркало Тижня" з посиланням на власні джерела пише, що Георгієва вже проводить переговори із представниками Кабінету міністрів. Очікується, що 20 лютого вона також проведе зустріч із керівництвом Національного банку України та президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 13 лютого розпочала роботу в Україні в рамках першого перегляду моніторингової програми.

Нагадаємо також, що 20 лютого, президент США Джо Байден прибув з візитом до України.