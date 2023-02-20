Директор МВФ Кристалина Георгиева приехала в Киев, - нардеп

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева приехала в Киев с официальным визитом. Об этом на своем телеграмм-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Сегодня в Киеве директор МВФ Кристалина Георгиева. Но важно! Сегодня приехала не только она. Перекрывают дороги не из-за ее визита", - написал нардеп.

Издание "Зеркало Недели" со ссылкой на собственные источники пишет, что Георгиева уже проводит переговоры с представителями Кабинета министров. Ожидается, что 20 февраля она также проведет встречу с руководством Национального банка и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) 13 февраля приступила к работе в Украине в рамках первого пересмотра мониторинговой программы.

Напомним также, что 20 февраля президент США Джо Байден прибыл с визитом в Украину.