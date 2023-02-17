Шансы Украины на полноценную программу МВФ растут: кредитор объявил результаты мониторинга на рабочем уровне

Представители Международного валютного фонда и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала относительно первого и окончательного пересмотра Мониторинговой программы для Украины с привлечением Совета директоров МВФ. Это сигнализирует об успешном завершении пересмотра программы мониторинга Украины на рабочем уровне.

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Об этом сообщили пресс-службы МВФ и Национального банка Украины.

Заключение соглашения, которое еще предстоит одобрить руководство МВФ, открывает путь к началу обсуждения полноценной программы, поддерживаемой Фондом.

"Деятельность органов украинской власти под руководством PMB (Мониторинг программы с участием правления) была высокой. Были достигнуты все количественные и индикативные цели, а также все структурные контрольные показатели, охватывающие фискальную политику, управление и вопросы финансового сектора", — сообщили в МВФ о результатах мониторинга Украины на рабочем уровне

Среди достижений украинской стороны – представление правительством в парламенте пакета налоговых законов, направленных на увеличение поступлений, принятие мер Министерством финансов по устранению задолженности, разработка концептуальной записки для системы социальной защиты, формирование наблюдательного совета "Нафтогаза" и согласование ключевых элементов диагностики банковского сектора.

Обратили внимание и на другие положительные показатели: в 2022 году экономика сократилась на 30%, что является менее серьезным падением, чем ожидалось, а инфляция начала замедляться. Вместе с этим. украинские власти, по мнению МВФ, достигают прогресса в реформах, направленных на укрепление государственного управления, борьбу с коррупцией и верховенство права, а также закладывают основы для послевоенного роста.

Поэтому сотрудники МВФ пришли к выводу, что полноценная программа МВФ поддержала бы усилия украинского правительства по вступлению в ЕС . В частности, необходимо продвигать реформаторские инициативы по повышению производительности и конкурентоспособности частного сектора, чтобы помочь заложить основу для прочного послевоенного роста на фоне прогресса на пути вступления в ЕС.

Напомним, миссия МВФ работала 13-17 февраля в Варшаве, чтобы оценить выполнение Украиной условий PMB.

Напомним, Совет исполнительных директоров МВФ одобрил Мониторинговую программу с привлечением совета директоров (МПЗР) для Украины 20 декабря. Она будет способствовать стабилизации макроэкономической политики в стране, а также привлечению новой донорской поддержки.

Заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован сообщал, что если мониторинговая программа с участием совета директоров для Украины (PMB) будет успешно пройдена, то в марте 2023 года может смениться обширной программой с финансированием.