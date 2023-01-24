Кабмин назначил наблюдательный совет "Нефтегаза". От государства в него вошли Шурма и Бойко

Кабинет министров назначил наблюдательный совет национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Представителями государства в наблюдательном совете стали Наталья Бойко, уже занимавшая должность члена наблюдательного совета компании и заместитель председателя ОП Ростислав Шурма. Об этом на своем телеграмм-канале написал премьер-министр Денис Шмигаль.

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"На сегодняшнем заседании утвердили на должности членов Наблюдательного совета НАК "Нефтегаз" шестерых победителей отбора: четырех независимых членов и двух представителей государства", - написал Шмигаль.

В свою очередь, в пресс-службе "Нафтогаза" сообщили, что независимыми членами наблюдательного совета стали бывший старший вице-президент норвежской компании Equinor (Statoil) Анфиннсен Тор Мартин, президент и гендиректор Vermilion Energy Марино Энтони, имеющий 33-летний Хуквэй Ричард. опыт работы в компании BP и профессор бизнес-школы INSEAD Людо ван дер Хейден.

Представителями государства стали советница премьер-министра Анатолия Бойко, которая была членом прошедшего наблюдательного совета и заместитель председателя Офиса президента Ростислав Шурма.

Напомним, 28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и назначил на этот пост Юрия Витренко.

За день до этого Кабмин уволил членов наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украины" от государства в лице Юлии Ковалев, Наталии Бойко и Юлии Свириденко.

НАПК после назначения Витренко заявило о незаконности такого действия, увидев в этом конфликт интересов, и в июне 2021 года выдало предписание расторгнуть с ним контракт, за что также выступила тогдашний председатель наблюдательного совета "Нафтогаза" Клер Споттисвуд. Однако через несколько дней Окружной административный суд Киева остановил действие этого предписания, а сам Витренко остался во главе "Нафтогаза".

Уже в сентябре 2021 года о своей отставке заявили независимые члены наблюдательного совета "Нефтегаза" Лескуа Бруно Жан Гастон, Людо Ван дер Хейден и глава наблюдательного совета Споттисвуд Клэр Мэри Джоан.

Среди причин своей отставки независимые члены наблюдательного совета назвали отсутствие взаимопонимания с правлением компании. В своем письме правительству независимые члены наблюдательного совета отметили, что не могут поддерживать стабильную работу компании и добиться компромисса с его правлением. А председатель наблюдательного совета Клер Споттисвуд на брифинге сказала журналистам, что обеспокоена будущим компании, поскольку председатель правления Юрий Витренко не позволяет инвестировать в "Нафтогаз".

Сам Юрий Витренко ушел с должности главы компании 1 ноября 2022 года, а на его место был назначен бывший министр регионального развития Алексей Чернышев. Впоследствии Кабмин изменил устав "Нафтогаза", чтобы назначение Чернышева его председателем считалось законным.