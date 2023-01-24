Кабмін призначив наглядову раду "Нафтогазу". Від держави до неї увійшли Шурма та Бойко

Кабінет міністрів призначив наглядову раду національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”. Представниками держави в наглядовій раді стали Наталя Бойко, котра вже обіймала посаду члена наглядової ради компанії та заступник голови ОП Ростислав Шурма. Про це на своєму телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"На сьогоднішньому засіданні затвердили на посади членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз" шістьох переможців відбору: чотирьох незалежних членів та двох представників держави", - написав Шмигаль.

В свою чергу, в прес-службі "Нафтогазу" повідомили, що незалежними членами наглядової ради стали колишній старший віце-президент норвезької компанії Equinor (Statoil) Анфіннсен Тор Мартін, президент та гендиректор Vermilion Energy Маріно Ентоні, Хуквей Річард, який має 33-річний досвід роботи у компанії BP, та професор бізнес-школи INSEAD Людо ван дер Хейден.

Представниками держави стали радниця прем'єр-міністра Наталя Бойко, котра була членом минулої наглядової ради та заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

Нагадаємо, 28 квітня 2021 року Кабінет міністрів звільнив голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва та призначив на цю посаду Юрія Вітренко.

За день до цього Кабмін звільнив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" від держави в особі Юлії Ковалів, Наталії Бойко та Юлії Свириденко.

НАЗК після призначення Вітренка заявило про незаконність такої дії, побачивши в цьому конфлікт інтересів, і в червні 2021 року видало припис розірвати з ним контракт, за що також виступила тодішня голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд. Проте за кілька днів Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію цього припису, а сам Вітренко залишився на чолі "Нафтогазу".

Вже в вересні 2021 року про свою відставку заявили незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" Лескуа Бруно Жан Гастон, Людо Ван дер Хейден та голова наглядової ради Споттісвуд Клер Мері Джоан.

Серед причин своєї відставки незалежні члени наглядової ради назвали відсутність порозуміння з правлінням компанії. У своєму листі уряду незалежні члени наглядової ради зазначили, що не можуть підтримувати стабільну роботу компанії та досягти компромісу з його правлінням. А голова наглядової ради Клер Споттісвуд на брифінгу сказала журналістам, що стурбована майбутнім компанії, оскільки голова правління Юрій Вітренко не дозволяє інвестувати в "Нафтогаз".

Сам Юрій Вітренко пішов з посади голови компанії 1 листопада 2022 року, а на його місце призначили колишнього міністра регіонального розвитку Олексія Чернишова. Згодом Кабмін змінив статут "Нафтогазу", аби призначення Чернишова його головою вважалося законним.