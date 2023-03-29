Украина в 2023 году получит от Канады почти $2 млрд кредита

В 2023 году Канада выделит Украине льготный кредит на сумму 2,4 млрд. канадских долларов (около 1,9 млрд. долларов США). Денежные средства от Канады будут направлены на помощь правительству Украины покрыть дефицит украинского бюджета. Финансовая помощь заложена в бюджете Канады, который представила министр финансов Христя Фриланд.

“Бюджет-2023 предусматривает выделение Украине дополнительного займа 2,4 млрд дол. в 2023 году. Он будет предоставлен через специальный счет МВФ для поддержки Украины”, - говорится в документе.

Дополнительно в бюджете на 2023 год предлагается выделить $147 млн (200 млн канадских долларов) в виде военной помощи, включая ранее анонсированные восемь танков Leopard 2.

Еще $62 млн (84,8 млн канадских долларов) предусматриваются для оказания целевой помощи гуманитарного характера, в том числе посредством психологической поддержки, разминирования, сельскохозяйственных программ и т.д.

В бюджете прописали почти 126 млн долл. США дополнительных выплат в поддержку переселенцев из Украины в Канаде. По данным правительства Канады, с января прошлого года прибыло 200 тыс. украинцев.

Отметим, что представленный министерством финансов Канады бюджет на 2023 год находится на рассмотрении в парламенте Канады.

В настоящее время Украина уже получила $4 млрд долл. США помощи от Канады, в том числе 1 млрд долл. на военные нужды.

В марте 2023 года Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Канада передаст Украине около 8000 патронов калибра 155 мм. Также в пакет поддержки входят 12 ракет ПВО из запасов канадских вооруженных сил. Также Канада передаст Украине более 1800 обучающих боеприпасов для танков.

Канада присоединилась к Консультативной группе по расследованию военных преступлений в Украине (ACA) вместе с Соединенными Штатами, Великобританией и Европейским Союзом. ACA будет напрямую поддерживать усилия подразделений по расследованию военных преступлений Офисом генеральной прокуратуры Украины по документированию, сохранению и анализу доказательств военных преступлений и других зверств, совершенных в Украине, с целью обеспечения привлечения виновных к ответственности.

В марте 2023 г. Канада ввела запрет на импорт алюминия и стали происхождением из России и покупку этих товаров у любых лиц из России. По данным властей Канады, за 2021 год она импортировала из России алюминия на 45 миллионов долларов, а стальной продукции - на 213 миллионов долларов.

В феврале 2023 г. Канада ввела дополнительные санкции против российских пропагандистов и артистов. В список попали 38 человек и 16 организаций, причастных к распространению российской дезинформации и пропаганды.