Пронизливих звуків буде більше. У МЗС Британії прокоментували погрози Кремля через F-16 для України

Зі збільшенням успіхів України на полі бою від Росії все частіше лунатимуть "пронизливі звуки". Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, передає France 24.

Відповідаючи на питання про додаткові поставки західної зброї до Києва, включно з американськими винищувачами F-16, Клеверлі відкинув погрози Кремля про ризик ескалації війни.

"Ми ухвалили свідоме рішення, що ми не можемо дозволити ескалаційній риториці або бряцанню зброєю з боку Володимира Путіна або з боку Кремля утримати нас від того, щоб робити правильні речі", – висловився дипломат.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно заявив, що Захід "грає з вогнем", погодившись надати Україні F-16.

Своєю чергою очільник британського МЗС сказав:

"Відповідно до того, як українці будуть наближатися до успіху й наближатися до перемоги, з Кремля лунатимуть усе більш регулярні й пронизливі звуки. Це завжди буде неминучою реакцією на відсутність успіху Росії на полі бою".

Нагадаємо, що питання щодо західних винищувачів для України обговорюється вже протягом кількох місяців. У травні президент України Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.

А нещодавно в Офісі президента повідомили, що вже вісім європейських країн приєдналися до "авіаційної коаліції", яка підготує українських пілотів та надасть Україні західні винищувачі, зокрема F-16.