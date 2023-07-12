"Винищувачі зла". "Укрпошта" запустила передпродаж марки з бойовими літаками F-16

"Укрпошта" 12 липня відкрила передпродаж на нову марку "Винищувачі зла", присвячену дню Повітряних сил ЗСУ та сучасним західним винищувачам F-16.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Знаєте, як кажуть, якщо щось працює і приносить результат, то краще не задаватись питанням "як", а просто продовжувати діяти. Так і відбувається з нашими пророчими марками. Тому вже сьогодні відкриваємо передпродаж на марку "Винищувачі зла", присвячену бойовим літакам-винищувачам F-16. І чекаємо, поки поштова магія почне діяти", - зазначив він.

Смілянський наголосив, що F-16 потрібні Україні якнайшвидше, щоб переломити хід війни, а "Укрпошта" також комунікує від України зі світом і здатна доносити важливі меседжі до міжнародної спільноти.

За його словами, цей випуск також присвячений дню Повітряних сил ЗСУ (6 серпня), а спецпогашення та офіційний запуск відбудеться 4 серпня.

"З інших символічних моментів – номінал "F" і благодійний номінал 16 гривень, тож виходить F-16. Ці 16 гривень з кожної марки підуть на дрони, які допомагатимуть нашим літакам та ЗСУ виправляти помилки природи", - додав він.

Передзамовити марку можна за посиланням.

F-16 для України

Міністр оборони України Олексій Резніков 11 липня підписав з 11 колегами з інших держав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів і технічного персоналу.

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16 будуть літати в Україні під керуванням українських пілотів до кінця березня 2024 року.

Президент Володимир Зеленський 12 липня за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте на полях саміту НАТО у Вільнюсі заявив про домовленості розпочати навчання українських пілотів на сучасних західних винищувачах F-16 у серпні.