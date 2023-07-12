"Истребители зла". "Укрпочта" запустила предпродажу марки с боевыми самолетами F-16

"Укрпочта" 12 июля открыла предпродажу на новую марку "Истребители зла", посвященную дню Воздушных сил ВСУ и современным западным истребителям F-16.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Знаете, как говорится, если что-то работает и приносит результат, то лучше не задаваться вопросом как, а просто продолжать действовать. Так и происходит с нашими пророческими марками. Поэтому уже сегодня открываем предпродажу на марку "Истребители зла", посвященную боевым самолетам-истребителям F-16. И ждем, пока почтовая магия начнет действовать", - отметил он.

Смилянский подчеркнул, что F-16 нужны Украине как можно быстрее, чтобы переломить ход войны, а "Укрпочта" также коммуницирует от Украины с миром и способна доносить важные месседжи до международного сообщества.

По его словам, этот выпуск также посвящен дню Воздушных сил ВСУ (6 августа), а спецпогашение и официальный запуск состоится 4 августа.

"Из других символических моментов - номинал "F" и благотворительный номинал 16 гривен, поэтому выходит F-16. Эти 16 гривен с каждой марки пойдут на дроны, которые будут помогать нашим самолетам и ВСУ исправлять ошибки природы", - добавил он.

Предзаказать марку можно по ссылке .

F-16 для Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников 11 июля подписал с 11 коллегами из других государств меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов и технического персонала.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 будут летать в Украине под управлением украинских пилотов до конца марта 2024 года.

Президент Владимир Зеленский 12 июля по результатам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил о договоренностях начать обучение украинских пилотов на современных западных истребителях F-16 в августе.