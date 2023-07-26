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"Укрпошта" відкрила продаж нової марки: кому вона присвячена (ФОТО)
У середу, 26 липня, "Укрпошта" офіційно вводить в обіг поштову марку "Служба безпеки України". Її можна придбати у відділеннях та онлайн.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Ця марка є фінальним випуском героїчної серії "Слава Силам оборони і безпеки України!".
Тираж поштової марки – 1 075 000 примірників. Номінал марки – F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України). Кількість марок у аркуші – 5+1.Підписуйтеся на наш YouTube канал
До марки випущено конверт "Перший день", немаркований художній конверт та художню картку. Як зазначається, випуск здійснено за сприяння Служби безпеки України.
Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін.
Поштові набори "Служба безпеки України" доступні у відділеннях "Укрпошти" по всій країні, онлайн в офіційному поштовому магазині та маркетплейсах eBay та Amazon.
Крім того, "Укрпошта" спільно з Службою безпеки України створили тематичний мерч: футболку "СБУ" та набір стікерпаків, їх можна придбати в інтернет-магазині "Укрпошти".
Нагадаємо, раніше "Укрпошта" випустила поштовий блок "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу". На блоці — бійці Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби.