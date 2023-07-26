"Укрпошта" відкрила продаж нової марки: кому вона присвячена (ФОТО)

У середу, 26 липня, "Укрпошта" офіційно вводить в обіг поштову марку "Служба безпеки України". Її можна придбати у відділеннях та онлайн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Ця марка є фінальним випуском героїчної серії "Слава Силам оборони і безпеки України!".

Нова марка. Фото: "Укрпошта"

Тираж поштової марки – 1 075 000 примірників. Номінал марки – F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України). Кількість марок у аркуші – 5+1.

До марки випущено конверт "Перший день", немаркований художній конверт та художню картку. Як зазначається, випуск здійснено за сприяння Служби безпеки України.

Конверт "Перший день". Фото: "Укрпошта"

Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін.

Поштові набори "Служба безпеки України" доступні у відділеннях "Укрпошти" по всій країні, онлайн в офіційному поштовому магазині та маркетплейсах eBay та Amazon.

Крім того, "Укрпошта" спільно з Службою безпеки України створили тематичний мерч: футболку "СБУ" та набір стікерпаків, їх можна придбати в інтернет-магазині "Укрпошти".

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" випустила поштовий блок "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу". На блоці — бійці Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби.