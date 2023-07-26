"Укрпочта" открыла продажу новой марки: кому она посвящена (ФОТО)

В среду, 26 июля, "Укрпочта" официально вводит в обращение почтовую марку "Служба безопасности Украины". Ее можно приобрести в отделениях и онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Эта марка является финальным выпуском героической серии "Слава Силам обороны и безопасности Украины!"

Новая марка. Фото: "Укрпочта"

Тираж почтовой марки – 1 075 000 экземпляров. Номинал марки – F (соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины). Количество марок в листе – 5+1.

К марке выпущен конверт "Первый день", немаркированный художественный конверт и художественная карточка. Как отмечается, выпуск осуществлен при содействии Службы безопасности Украины.

Конверт "Первый день". Фото: "Укрпочта"

Автор почтового выпуска заслуженный художник Украины Александр Охапкин.

Почтовые наборы "Служба безопасности Украины" доступны в отделениях "Укрпочты" по всей стране, онлайн в официальном почтовом магазине и маркетплейсах eBay и Amazon.

Кроме того, "Укрпочта" совместно со Службой безопасности Украины создали тематический мерч: футболку "СБУ" и набор стикерпаков, их можно приобрести в интернет-магазине "Укрпочты" .

Напомним, ранее "Укрпочта" выпустила почтовый блок "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления". На блоке — бойцы Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбы.