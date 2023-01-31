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В Белом доме поддержали позицию Байдена не отправлять F-16 в Украину
В Белом доме выступили в защиту позиции президента США Джо Байдена не отправлять в Украину истребители F-16, указав на помощь, которую Соединенные Штаты уже оказывают, включая танки Abrams.
Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет CNN.
"Что я могу вам сказать – это то, что есть много возможностей, которые уже отправляются или будут отправлены в ближайшие недели и месяцы", – отметил он.
Кирби уточнил, что речь идет об отправке военного потенциала, который будет критически важным для ВСУ для ведения боевых действий зимой, а также весной.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он также считает, что решение об отправке танков Abrams, объявленное на прошлой неделе, не было принято слишком поздно - даже на фоне сообщений о захвате Россией новых территорий на востоке Украины.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США не намерены отправлять истребители F-16 в Украину.
Напомним, после того, как Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции".
Теперь в Киеве считается логичным следующим шагом передачу современных истребителей. Западные партнеры уже обсуждают этот вопрос.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о положительных сигналах от Польши о готовности передать истребители F-16 в координации с НАТО.