В Белом доме поддержали позицию Байдена не отправлять F-16 в Украину

В Белом доме выступили в защиту позиции президента США Джо Байдена не отправлять в Украину истребители F-16, указав на помощь, которую Соединенные Штаты уже оказывают, включая танки Abrams.

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Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет CNN.

"Что я могу вам сказать – это то, что есть много возможностей, которые уже отправляются или будут отправлены в ближайшие недели и месяцы", – отметил он.

Кирби уточнил, что речь идет об отправке военного потенциала, который будет критически важным для ВСУ для ведения боевых действий зимой, а также весной.

Он также считает, что решение об отправке танков Abrams, объявленное на прошлой неделе, не было принято слишком поздно - даже на фоне сообщений о захвате Россией новых территорий на востоке Украины.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США не намерены отправлять истребители F-16 в Украину.

Напомним, после того, как Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции".

Теперь в Киеве считается логичным следующим шагом передачу современных истребителей. Западные партнеры уже обсуждают этот вопрос.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о положительных сигналах от Польши о готовности передать истребители F-16 в координации с НАТО.