ВСУ хватит боеприпасов, чтобы отразить наступление России — Резников

Силы обороны Украины имеют достаточно боеприпасов, чтобы отразить наступление российских войск. В частности, новые поставки от партнеров обсуждались в ходе очередного раунда переговоров Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн).

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Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью "Укринформу".

По его словам, украинское руководство "не сидит, ничего не делая" и давно организовало поставки боеприпасов от стран НАТО как военно-техническую помощь, а также заключило контракты на 2023 год, чтобы обеспечить системные поставки.

"Поэтому поставки есть, и поставки будут. Когда идет война, всегда чего-то не хватает. Но говорить, что ситуация критическая и нам не хватит (боеприпасов – ред.) для того, чтобы отразить нашествие, – нельзя. Мы готовы к отражению нашествия. Но чем больше будет боеприпасов - тем лучше, и об этом знают наши партнеры. Об этом мы сегодня также говорили на заседании Рамштайна", - отметил он.

По словам Резникова, тема запуска производства в каждой из стран-партнеров звучит со второго или третьего Рамштайна.

"Мы говорили о том, что мы готовы, что наша индустрия – как частная, так и государственная, вместе, в партнерстве – готова это делать. То есть это уже не для нас новость, это уже уровень обсуждения некоторых отдельных проектов", - добавил глава Минобороны.

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что по результатам заседания 14 февраля Контактной группы по обороне Украины в составе 54 стран удалось достичь договоренностей об увеличении поставок Украине вооружений, однако часть договоренностей следует сохранить в секрете.